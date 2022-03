Clusone, brucia auto all'alba e fumo invade tre appartamenti

Il fumo ha raggiunto tre sovrastanti appartamenti e gli abitanti sono stati fatti uscire e affidati alle cure mediche: nessuno è in gravi condizioni

Tre persone sono state evacuate dalle loro case, all'alba di oggi a Clusone, in provincia di Bergamo, a causa di un incendio che è partito da un'auto posteggiata in un box di via Mazzini.

L'incendio

Il fumo ha raggiunto tre sovrastanti appartamenti e gli abitanti sono stati fatti uscire e affidati alle cure mediche: nessuno è in gravi condizioni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo. Le case, seppure danneggiate, sono risultate agibili.