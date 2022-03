Milano, ecco la nuova Arena Santa Giulia per Olimpiadi invernali. FOTO

Sarà l'archistar David Chipperfield a progettare la nuova arena di Milano a Santa Giulia. L'arena avrà una forma ellittica con tre anelli metallici flottanti e una facciata "attiva" dove si potranno proiettare testi e immagini ascolta articolo Condividi

"Noi stiamo sentendo solo buone notizie, è stato detto che siamo in tempo, si correrà come sempre ma siamo in tempo". Lo ha detto ieri il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando il progetto della nuova arena che sorgerà a Santa Giulia per ospitare le gare di hockey maschile in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026.



Rendering nuova arena olimpica - ©Ansa

"L'arena verrà costruita secondo i principi moderni di sostenibilità e la legacy per Milano sarà molto importante, l'ambizione è quella di realizzare una arena che possa avere una grande reputazione a livello nazionale ed internazionale - ha aggiunto -. Il progetto c'è, sono ottimista e fiducioso perché abbiamo persone che sono rassicuranti sui tempi. I lavori partiranno entro quest'anno e sono già in corso le bonifiche". Per quanto riguarda i due ricorsi che pendono sull'area il sindaco ha spiegato che "aspettiamo giugno per capire cosa succederà, siamo confidenti nel diritto e nel nostro buon operato, dobbiamo aspettare giugno - ha detto -. Non è stata indetta alcuna sospensiva e noi procediamo come se niente fosse, siamo positivi". "Il progetto a me piace moltissimo, al di là della qualità architettonica il punto è che per come me l'hanno presentata questa arena è veramente poli funzionale. Cioè in un attimo si trasforma in un impianto per lo sport, per un concerto dove si sta seduti, in piedi, c'è un grande uso del digitale e mi piace moltissimo - ha concluso -. Sono 16mila posti per cui è chiaro che a Milano c'era bisogno di questo da tanto tempo".

L'archistar David Chipperfield progetterà l'Arena

Sarà l'archistar David Chipperfield a progettare la nuova arena di Milano a Santa Giulia. L'annuncio è stato fatto nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato anche l'architetto di fama internazionale che a Milano ha già progettato il Museo Mudec. L'arena avrà una forma ellittica con tre anelli metallici flottanti e una facciata 'attiva' dove si potranno proiettare testi e immagini. Inoltre, la struttura sarà sostenibile perché sarà minimizzato il consumo energetico, grazie a pannelli fotovoltaici sul tetto sarà prodotta buona parte dell'energia e questo ridurrà il consumo di risorse. Anche la gestione sarà in linea con i più alti standard per riciclo dei rifiuti. L'arena sarà realizzata e gestita dalla società Cts Eventim. L'arena punta a diventare "un edificio iconico - ha spiegato David Chipperfield - la forma deve essere semplice, classica, che ricorda la tradizionale arena e la geometria chiara per cui nel momento in cui si vede la forma si capisce di cosa si tratta". L'arena si affaccerà su una nuova piazza che sarà anche essa dedicata ad eventi dal vivo ma non solo, anche alla vita di quartiere. La struttura sarà "multifunzionale, gli interni sono stati progettati per ospitare ogni evento, a partire dalle Olimpiadi, ma anche concerti, gare di pallamano, di ginnastica e pallacanestro - ha spiegato Rainer Appel, vicepresidente esecutivo di Cts Eventim -. Sarà un retaggio per Milano e la Lombardia perché dopo i Giochi continuerà a rimanere la struttura più importante in Italia per gli eventi". I lavori di realizzazione dell'arena inizieranno entro la fine di questo anno e termineranno entro l'autunno del 2025. Con questo progetto l'archistar Chipperfield fa pace con Milano dopo le polemiche sui alcuni lavori per la realizzazione del Mudec. "Abbiamo un ufficio a Milano da 16 anni quindi non abbiamo mai lasciato la città, non sono mai stato in guerra con Milano, abbiamo avuto problematiche e come architetti abbiamo ritenuto importante dire la nostra".