Milano, tram esce in parte dai binari: nessun ferito

Un tram della linea 16 è parzialmente uscito dai binari questo pomeriggio tra viale Umbria e via Comelico, a Milano. Non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Milano insieme ad Atm, l'azienda dei trasporti milanesi. Da quanto si apprende vi sarebbe stato uno sviamento del secondo carrello del tram, che sarebbe uscito dalla sua sede. La circolazione è ripresa e attualmente la linea 16 è parzialmente servita da bus sostitutivi. La dinamica è ancora da accertare, e sono in corso le verifiche sia al livello del binario che di linea aerea.