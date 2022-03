Rilevatore di onde radio e armi in capannone, denunciato nel Pavese

In un capannone nascondeva un rilevatore di onde radio e telecamere, un fucile con le munizioni e merce di vario tipo di provenienza sospetta. L'uomo, 35 anni, di nazionalità romena e residente a Casanova Lonati (in provincia di Pavia), è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione e detenzione abusiva di arma e munizioni comuni da sparo. Sono in corso gli accertamenti sulla provenienza della merce, anche in relazione ad alcuni furti avvenuti di notte su autoarticolati in sosta nei pressi delle logistiche del territorio.