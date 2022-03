Monza, rissa tra baby gang nella notte: due ragazzini feriti

Due minorenni sono rimasti feriti durante una rissa tra due gruppi di giovanissimi ieri notte a Monza, in via Bergamo. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno identificato la maggior parte dei ragazzi coinvolti, sui quali ora si esprimerà la Procura per i Minorenni di Milano. I due minori feriti sono stati già dimessi dal pronto soccorso del San Gerardo di Monza con prognosi di dieci giorni ciascuno.

La rissa

A lanciare l'allarme alcuni residenti che hanno segnalato la presenza di due distinti gruppi di giovanissimi impegnati in una lotta a mani nude e lancio di oggetti. A quanto riferito da alcuni testimoni, le cui parole saranno vagliate dagli inquirenti, un maggiorenne ha poi estratto una pistola, minacciando uno dei presenti, un peruviano. Quest'ultimo è poi finito in ospedale con varie ecchimosi insieme ad un altro minorenne italiano. Ancora ignote le cause che hanno portato i due gruppi a scontrarsi.