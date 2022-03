A Giussano nasce un progetto artistico contro la violenza sulle donne

Si chiama #arteamoreperledonne e vuole sensibilizzare il mondo artistico (artisti e fruitori) sul tema. Gli artisti che ne prendono parte dovranno creare un’opera che abbia come caratteristica un elemento rosso

Al via un nuovo progetto volto alla sensibilizzazione del mondo artistico (artisti e fruitori) sul tema della violenza contro le donne, fornendo loro anche un aiuto concreto. Si chiama #arteamoreperledonne, promosso dallo Spazio Arte Fuoco e Terra di Cristina Sirizzotti e ideato dalla Curatrice, Laura Ferrario. All’iniziativa sono invitati a partecipare le associazioni di stampo artistico e gli artisti visivi tutti. Coloro che vi prenderanno parte dovranno creare un’opera che abbia come caratteristica un elemento (un segno, uno sfondo, un particolare, un viraggio, un oggetto ecc.). Sono ammessi tutti gli stili, le tecniche, i materiali e tutte le forme espressive.

La mostra

Le associazioni e gli artisti aderenti al progetto sono invitati ad allestire un'esposizione collettiva nel mese di marzo, in occasione della Festa della Donna. Durante la mostra è auspicabile si tenga una vendita di beneficenza il cui ricavato sarà poi devoluto ad una realtà territoriale che fornisca aiuto concreto per le donne maltrattate. Tutte le opere dovranno essere fotografate e postate su Instagram con l'hashtag #arteamoreperledonne, in questo modo si creerà un catalogo online che raccoglierà virtualmente tutti i partecipanti, rappresentando, inoltre, un grande abbraccio collettivo e un monito sempiterno. Hanno già aderito con entusiasmo all'iniziativa associazioni e gruppi artistici, quali CAM, Casa Arti e Mestieri di Nova Milanese, L'Associazione Alfonso Lissi di Como, Spazio Arte Fuoco e Terra di Giussano.

L’evento sarà inoltre seguito dal blog d’arte Giocare col fuoco Artisti & Co. che, nato nel 2017 dalla collaborazione tra la curatrice d’arte Laura Ferrario e la giornalista Alessandra Palma, ospiterà in una sezione dedicata, tutti gli aggiornamenti sull’iniziativa.