Trenord: l'8 marzo in sciopero anche Rsu, rischio disagi

Martedì 8 marzo, in concomitanza con lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, dalla mezzanotte alle 21, è stato indetto anche una mobilitazione delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) di Trenord. Lo riferisce in una nota la stessa azienda, spiegando che la circolazione dei treni regionali lombardi, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express potrà subire limitazioni e cancellazioni.

Gli orari

Tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 circoleranno i treni presenti nella lista delle corse garantite. In particolare, la mattina viaggeranno i treni che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le 6 e arrivo a destinazione finale entro le 9; nella fascia pomeridiana viaggeranno i treni con partenza prevista dopo le 18.

Per quanto riguarda il collegamento aeroportuale, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

La nota di Atm

Atm ha spiegato che le metropolitane sono garantite e che ci potrebbero essere disagi dopo le 18 mentre per tram e bus ci potrebbero essere problemi fra le 8:45 e le 15 e a partire dalle 18.