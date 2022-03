Milano, furti e rapine in corso Como: emessi due Daspo

Gli agenti della polizia di Stato hanno notificato provvedimenti di prevenzione, due Daspo Willy e un avviso orale, emessi dal questore di Milano Giuseppe Petronzi nei confronti di due cittadini marocchini che lo scorso fine settimana si sono resi responsabili di furti e rapine in corso Como.

I controlli nella zona della movida

L'attenzione posta dalla Questura di Milano sull'asse Gae Aulenti/Corso Como e Corso Garibaldi e sulle aree vicine era continuata per tutto il fine settimana, con un'intensificata presenza delle volanti, poliziotti della Squadra Mobile ed altri reparti che hanno proceduto a controlli mirati nei confronti di numerosi gruppi di persone notate aggirarsi con atteggiamenti sospetti fra la folla di avventori dei vari locali. Nel servizio, in cui erano state controllate 32 persone, erano stati arrestati i due destinatari delle misure di prevenzione: un 31enne, per furto aggravato, denunciato anche per il possesso di oggetti idonei all'offesa e per aver fornito false generalità. Alle prime ore di domenica scorsa era stato bloccato dagli agenti della Squadra Mobile mentre rubava dalla borsa di una turista giapponese un portafogli. L'uomo ha precedenti penali e di polizia per furto, resistenza a pubblico ufficiale, rissa, violazione di obblighi inerenti al soggiorno di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. Il 21enne marocchino arrestato, invece, dagli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia ha precedenti per rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e di polizia per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti: aveva strappato una collana in oro a un giovane italiano. L'uomo, in piazza Einaudi, aveva colpito un poliziotto con pugni e calci al volto e con il lancio di pietre, procurandogli un trauma cranio facciale con prognosi di quattro giorni.