Milano, trovato in possesso di cocaina rosa e ketamina: arrestato

Un uomo di 42 anni, con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia, a Milano, perché sorpreso in casa con droghe di vario tipo, tra cui la rara “cocaina rosa” e un ingente quantitativo di ketamina. L'uomo, seguito dagli investigatori della Squadra mobile in controlli antispaccio, è stato bloccato vicino alla sua abitazione, in via Tucidide. Durante la successiva perquisizione nel suo appartamento, gli agenti hanno rinvenuto 12 grammi di cocaina, 191 pastiglie di 2C-B o 'cocaina rosa' (un derivato delle metanfetamine, dal costo molto alto, 3-400 euro per una dose da 0,15 g) e numerose dosi di ketamina in polvere. All'uomo, che ha detto di lavorare come organizzatore di non meglio precisati 'eventi', sono stati sequestrati anche 7.500 euro in contanti.