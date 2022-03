Contraffazione e festoni di carnevale pericolosi in Brianza, 2 denunce

La guardia di finanza ha sequestrato oltre 10mila articoli di carnevale e altri prodotti non sicuri, tra cui cuffie auricolari, accessori e capi di abbigliamento contraffatti, all'interno di diversi punti vendita gestiti da commercianti cinesi e pakistani a Lissone, Giussano e Bellusco, in provincia di Monza.

Il sequestro

Nei vari magazzini le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre settemila articoli per il Carnevale e cosmetici, tutti privi di certificazione CE, e poi ancora migliaia di bastoncini di incenso e ferramenta privi delle indicazioni al consumatore obbligatorie, centinaia di torce, adattatori audio/video e giocattoli con marcatura "CE" fasulla, oltre a quasi duemila cover per telefoni cellulari non conformi al Codice del Consumo, un centinaio di cuffie auricolari Apple contraffatte, e un centinaio fra cinture e fibbie recanti la falsa indicazione di origine "Made in Italy". I titolari dei negozi sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi per le sanzioni amministrative, mentre due sono stati denunciati alla Procura di Monza per contraffazione, vendita di prodotti con segni mendaci, commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione.