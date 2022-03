Milano, Porsche confiscata destinata al trasporto degli organi

La macchina è stata ufficialmente consegnata ad Areu. Il direttore generale: “L'utilizzo del nuovo veicolo assegnato ci permetterà di implementare l'efficienza del servizio, che riveste un'importanza 'vitale' per l'intera comunità”

È stata ufficialmente consegnata ad Areu (l'agenzia regionale per l'emergenza urgenza), che la destinerà al trasporto degli organi, la Porsche Panamera confiscata e assegnata in via provvisoria al Consiglio regionale della Lombardia.

L’evento

La coupé, allestita con livrea istituzionale dell'Areu e dotata dei necessari dispositivi acustici e luminosi per l'utilizzo in emergenza, è stata svelata ieri fuori da Palazzo Pirelli, alla presenza tra gli altri del governatore Attilio Fontana, del presidente della Commissione regionale Antimafia Monica Forte, del giudice delegato del procedimento presso il Tribunale di Milano Giuseppe Cernuto e dall'amministratrice giudiziaria Mariella Spada. L'auto sarà impiegata nell'attività operativa di trasporto organi, tessuti, équipe chirurgiche per i trapianti e pazienti donatori e riceventi.