Covid Lombardia, 5.746 casi e 1.104 ricoveri

Con 85.660 tamponi effettuati, è di 5.746 il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, con una percentuale di positività in lieve diminuzione al 6,7% (ieri era al 6,8%). Sono 97, come ieri, i ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 1.007 quelli negli altri reparti (-45). Il numero di decessi è invece di 28 che porta il totale da inizio pandemia a 38.631. Guardando alle singole province, a Milano sono stati segnalati 1.761 casi di cui 742 in città, a Bergamo 347, a Brescia 689, a Como 389, a Cremona 232, a Lecco 170, a Lodi 113, a Mantova 307, a Monza 478, a Pavia 335, a Sondrio 72 e a Varese 604 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).