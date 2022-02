Monza, accoltellamento durante lite per pulizie: arrestato 30enne

Trasportato in ospedale, il ferito è stato ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Monzacon l'accusa di aver accoltellato un connazionale nigeriano durante una lite per le pulizie di casa avvenuta in un appartamento adibito all'accoglienza di richiedenti asilo.

L'arresto

Gli agenti di polizia sono arrivati sul posto dopo la segnalazione da parte di alcuni residenti e hanno trovato l'aggressore e la vittima. Quest'ultima era in una pozza di sangue, ferita con diversi fendenti all'addome, alla schiena e alle gambe. Trasportato in ospedale a Monza, il ferito è stato ricoverato in prognosi riservata. Il 30enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La Questura di Monza ha segnalato l'accaduto alle Commissioni Territoriali per i richiedenti asilo.