Un piromane appicca 7 incendi in una notte a Milano

A Milano è stata una notte movimentata. I pompieri sono dovuti intervenire ben sette volte in poche ore per spegnere altrettanti incendi, localizzati in poche centinaia di metri. Si ipotizza, come riporta la testata Milano Today, che dietro i roghi possa esserci la stessa mano.

Gli incendi

Il primo rogo è divampato attorno alle 2.30 in via Vitruvio, vicino alla stazione Centrale. In seguito, sono intervenuti in corso Buenos Aires, via Porpora, piazza Gobetti e via Valvassori Peroni, tra le zone della stazione Centrale e della stazione di Lambrate. Ad andare a fuoco, in tutti i casi, sono stati dei cumuli di rifiuti.