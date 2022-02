Milano, due rapine in zona CityLife: arrestati 4 minorenni

Quattro minorenni, accusati di aver messo a segno due rapine in piazzale Giulio Cesare, nei pressi del polo commerciale di Tre Torri nella zona di Citylife, a Milano, sono stati arrestati ieri sera dalla Polizia di Stato. A chiedere aiuto sono stati due loro coetanei, entrambi 17enni, che poco prima delle 23 sono stati accerchiati, minacciati e rapinati di 65 euro in tutto. Grazie alla descrizione fornita, e alla tempestiva segnalazione, gli agenti delle Volanti hanno rintracciato il gruppo, e quattro di loro sono stati riconosciuti. Si tratta di ragazzi tutti nati a Milano, tre dei quali di origine nordafricana: due 17enni incensurati, e un 16enne e un 17enne con precedenti. Sono accusati di rapina aggravata.

Le rapine

Dai primi accertamenti è risultato che i quattro potrebbero essere stati gli autori anche di una seconda aggressione, avvenuta poco prima, intorno alle 21, nella vicina via Buonarroti, dove un 17enne è stato minacciato con un coltello e rapinato di 50 euro. Così, per ordine dell'autorità giudiziaria, sono stati portati al Centro di prima accoglienza del carcere minorile di Milano.

Individuato un altro gruppo

Un altro gruppo di ragazzi, ieri mattina, era stato identificato sempre dagli agenti delle Volanti, in via Giacosa, dopo la segnalazione di un passante che aveva visto una quindicina di ragazzi spintonarsi e litigare, uno dei quali con un coltello in mano. Arrivati sul posto, nei giardinetti i poliziotti hanno identificato nove persone, quattro delle quali (tre peruviani di 27, 26 e 24 anni, e un ecuadoriano di 35 anni) sono state accompagnate in Questura e denunciate per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.