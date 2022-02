Olimpiadi Milano Cortina, Zaia e Fontana in spot in cinese. VIDEO

I governatori della Regione Veneto e Lombardia hanno invitato il mondo a venire in Italia per le prossime Olimpiadi in uno spot dove parlano in cinese. Zaia: “Benvenuti nella bellezza dell’Italia”. Fontana: “Benvenuti nelle montagne soleggiate dell’Italia”

Dopo il passaggio di consegne tra Cina e Italia, che ha chiuso la 24esima edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, i presidenti della Regione Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, hanno rivolto un messaggio di benvenuto al mondo in cinese in uno spot – ripreso da Repubblica - per le prossime Olimpiadi che si terranno a Milano e Cortina d’Ampezzo.

Il videomessaggio

Entrambi i governatori parlano in cinese e invitano il mondo a venire in Italia per le prossime Olimpiadi. “Benvenuti nella bellezza dell’Italia” dice il governatore Zaia. “Benvenuti nelle montagne soleggiate dell’Italia” afferma successivamente il presidente Fontana.