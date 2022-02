Allerta vento a Milano, previste raffiche fino a 70 chilometri orari

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla a causa del forte vento previsto a Milano a partire dalle 9 del 20 febbraio.

Forte vento a Milano

Secondo le previsioni, dalla tarda mattinata i venti tenderanno a rinforzare sulla pianura con velocità medie che potranno arrivare a 50 chilometri orari, mentre le raffiche previste raggiungeranno i 60/70 chilometri orari circa sui settori occidentali. La fase dell'evento diffusamente più intensa sarà in tarda mattinata e nel primo pomeriggio, con la ventilazione che potrà avere anche carattere di Foehn. Dopo una fase di generale attenuazione nel tardo pomeriggio, si prevede una ripresa del fenomeno dalle prime ore del martedì successivo.

La nota del Comune di Milano

Non sono previste chiusure ma ai cittadini, come spiega il Comune di Milano in una nota, si chiede di porre attenzione e preferibilmente non sostare sotto gli alberi, in strada, nei parchi, nei cimiteri, e sotto le impalcature di cantieri, dehors e tende, oltre a mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.