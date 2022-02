Sesto San Giovanni, tentata rapina e lesioni: arrestati due minorenni

Due minorenni sono stati arrestati a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, con l'accusa di tentata rapina aggravata e lesioni. Loperazione è stata compiuta dalla polizia di Stato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale per i minorenni di Milano.

Aggressione e tentata rapina

I due sono accusati di aver aggredito e minacciato a colpi di coltello un altro giovanissimo, "colpevole" di passare a piedi all'interno di un parco pubblico che loro ritengono "territorio proprio". "Bucatelo", sarebbe stata la parola usata da altri ragazzini per incitare i due, i quali non hanno usato il coltello che uno di loro aveva in tasca, ma hanno aggredito e picchiato il giovane, causandogli traumi facciali giudicati guaribili in sette giorni.