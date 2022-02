Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.823 casi (di cui 743 in città), a Bergamo 457, a Brescia 810, a Como 478, a Cremona 233, a Lecco 189, a Lodi 130, a Mantova 333, a Monza e Brianza 467, a Pavia 361, a Sondrio 90 e a Varese 515

Con 79.057 tamponi effettuati è di 6.116 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in lieve crescita al 7,7%. Il numero dei ricoverati diminuisce sia nelle terapie intensive (-4, 158) che nei reparti (-107, 1.649). Sono 51 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 38.178. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.823 casi (di cui 743 in città), a Bergamo 457, a Brescia 810, a Como 478, a Cremona 233, a Lecco 189, a Lodi 130, a Mantova 333, a Monza e Brianza 467, a Pavia 361, a Sondrio 90 e a Varese 515.