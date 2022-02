Incendio in A1 a Lodi, autostrada completamente riaperta

È stato riaperto questa mattina alle 5:30 circa anche l'ultimo tratto dell'autostrada A1 chiuso ieri per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante andato in fiamme occupando anche parte della carreggiata opposta nel Lodigiano. Lo ha comunicato Autostrade per l'Italia. È dunque di nuovo percorribile il tratto compreso tra l'allacciamento con la A21 e l'allacciamento con la A58 Teem in direzione Milano, dopo che sono terminate le attività di ripristino della pavimentazione danneggiata dalle fiamme. Alle operazioni per la riapertura hanno lavorato per tutta la notte le squadre della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. "Attualmente in direzione Milano il traffico transita tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione", conclude la nota di Autostrade per l’Italia.