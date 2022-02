Reazione chimica nei locali della piscina, evacuato il Forum di Assago

Evacuata oggi una quarantina di persone dal Forum di Assago, alle porte di Milano. Un problema durante alcuni lavori di manutenzione alla piscina ha causato una reazione chimica che ha provocato una leggera intossicazione ad alcuni dei presenti. Sono stati evacuati tutti gli uffici del Forum, interrotte tutte le attività sportive e chiuso il bar di Autogrill. Sul posto i soccorritori che stanno assistendo chi accusa fastidi, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

La vicenda

Nel corso della manutenzione trimestrale dei prodotti chimici utilizzati per la piscina, l'addetto di una ditta esterna ha probabilmente sbagliato la composizione delle sostanze in un contenitore, provocando una reazione gassosa che, dai locali sotto la vasca dove stava lavorando, si è diffusa in tutto l'impianto.

Intossicate 20 persone

Dei circa 40 evacuati, fanno sapere dall'agenzia di emergenza urgenza, 20 presentano sintomi da intossicazione (tosse, bruciore agli occhi e alla gola). Sta procedendo con le valutazioni sanitarie il personale di Areu che si trova sul posto con due automediche, otto ambulanze e un mezzo di coordinamento.