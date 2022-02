Milano, nasconde pistola e droga in un box auto: arrestato

Un uomo di 46 anni, italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia, a Milano, per la detenzione di circa un etto di cocaina, 3 chili e mezzo di hashish, una pistola con matricola abrasa, 7 munizioni e due bilancini di precisione. Attorno alle 18 di ieri, gli agenti hanno visto il 46enne uscire dal proprio appartamento a Cormano e lo hanno seguito fino a un bar dove si è fermato per circa mezz’ora. Quindi è salito su una vettura diversa, con cui ha raggiunto via Varè a Milano. Qui è entrato in un box dove era parcheggiata una Fiat 500 trasformata in un nascondiglio. All'interno del baule gli agenti hanno scoperto quasi un etto di cocaina, 20 panetti di hashish dal peso complessivo di 3,46 chili, la pistola con matricola abrasa, le munizioni e i bilancini.