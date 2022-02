Chiude il reparto Covid all'ospedale di Codogno

Il reparto, che in queste ore verrà sanificato, riaprirà venerdì prossimo e tornerà ad ospitare pazienti di chirurgia, medicina e riabilitazione cardio-pneumologica

È stato chiuso il reparto Covid di Codogno (Lodi) che era stato riaperto il 10 gennaio scorso dopo l'aumento dei contagi e dei malati. Il reparto, che in queste ore verrà sanificato, riaprirà venerdì prossimo e tornerà ad ospitare pazienti di chirurgia, medicina e riabilitazione cardio-pneumologica. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

La chiusura del reparto Covid di Codogno

È la seconda chiusura del reparto Covid nella città simbolo dello scoppio della pandemia in Italia. La prima volta era stato aperto con la scoperta del cosiddetto “paziente 1 italiano” ed era stato chiuso il 4 giugno 2021. "Speriamo si tratti dell'ultima, definitiva chiusura di questo repartino", sottolinea Paolo Bernocchi direttore sanitario dell'Asst di Lodi. "L'ormai ex area Covid, da venerdì, tornerà a essere dedicata ai pazienti di chirurgia, medicina e riabilitazione cardio-pneumologica”, ha concluso Bernocchi.