Maltempo, incidenti e disagi per la neve in provincia di Lecco

Incidenti, mezzi pesanti incastrati per la neve e disagi nel Lecchese. La zona maggiormente interessata dalla nevicata è la Valsassina, dove sono caduti una ventina di centimetri. (IL METEO IN LOMBARDIA)

La situazione

Lungo la strada provinciale, che porta in Valsassina, all'altezza di Bellano (Lecco), un autoarticolato è rimasto incastrato ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuoverlo, mentre nella notte a Cremeno (Lecco), sempre lungo la strada provinciale 62, una vettura si è ribaltata con il conducente un 55enne lecchese, illeso. Altri incidenti in mattinata per il fondo stradale reso viscido dalla neve a Calolziocorte e Galbiate.