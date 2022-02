Monza, aggredì Brumotti: preso dopo evasione da affidamento in prova

Un 23enne di origini marocchine è stato arrestato dalla polizia di Stato a Monza, per essere evaso da una comunità terapeutica dove stava scontando, in regime di affidamento in prova, l'ultimo periodo di una condanna a 2 anni e 5 mesi per vari reati, tra cui l'aggressione a bottigliate del giornalista di "Striscia la Notizia", Vittorio Brumotti. La vicenda risale al 27 aprile del 2019, quando Brumotti stava documentando lo spaccio di droga nei giardini della stazione ferroviaria di Monza. La Squadra Mobile di Monza lo ha rintracciato durante un controllo antidroga e portato in carcere.