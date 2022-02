Gallarate, violenza sessuale su 19enne in un locale: un fermo

Il 23enne si sarebbe intrattenuto vicino ai bagni a chiacchierare con la ragazza, per poi spingerla in una delle toilettes e chiudere dietro di sé la porta a chiave

Un ragazzo di 23 anni è stato fermato a Gallarate, in provincia di Varese, con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una giovane di 19 anni, aggredita nei bagni di un locale alcuni giorni fa.

La vicenda

La giovane, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, era arrivata nel Varesotto in compagnia di alcune amiche per passare una serata nel locale. Dalla testimonianza delle ragazze è emerso che verso le tre del mattino il 23 enne si sarebbe intrattenuto vicino ai bagni a chiacchierare con la 19enne, per poi spingerla in una delle toilettes e chiudere dietro di sé la porta a chiave. La Polizia di Stato sta indagando su altre eventuali responsabilità. Rimane infatti da verificare il comportamento dello staff del locale che, pur conscio di quanto appena accaduto, anziché allertare immediatamente le forze dell'ordine si sarebbe limitato ad allontanare il presunto aggressore impedendone di fatto la sua immediata identificazione. Considerando anche precedenti e gravi episodi di violenza verificatisi all'interno del locale, il Questore di Varese ha sospeso la licenza per 15 giorni.