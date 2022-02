‘Ndrangheta infiltrata in lavori su rete ferroviaria, 15 arresti

I Nuclei di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e Varese, in collaborazione con le Fiamme gialle di Verona, hanno eseguito 15 arresti (11 in carcere, 4 ai domiciliari) nell’ambito di un’inchiesta del pm della Dda milanese Bruna Albertini, relativa a presunte infiltrazioni della 'ndrangheta nei subappalti per lavori sulla rete ferroviaria (Rfi è parte offesa). Sequestrati anche oltre 6,5 milioni di euro. Nell'ordinanza cautelare è contestata l'associazione per delinquere finalizzata a reati tributari e bancarotta. Ad alcuni indagati viene anche contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, perché con un sistema di incassi 'in nero’, società riconducibili ai clan, attive tra il Varesotto e Isola Capo Rizzuto (Crotone), avrebbero sostenuto affiliati detenuti e le loro famiglie. Oltre 200 i finanzieri impegnati nell'operazione.

L’inchiesta

Stando alle indagini, numerose imprese intestate a prestanome e riconducibili alla cosca della 'ndrangheta dei Nicoscia-Arena avrebbero ottenuto in subappalto lavori che Rete Ferroviaria Italiana spa appaltava a 'colossi' del settore. I rapporti tra le società che si aggiudicavano gli appalti e quelle riferibili alle cosche, che prendevano i subappalti, venivano "schermati", secondo l'accusa, attraverso contratti di fornitura di manodopera specializzata, il cosiddetto "distacco di personale" previsto dalla Legge Biagi. E ciò per eludere la normativa antimafia e le limitazioni in materia di subappalto previste per le imprese aggiudicatarie di commesse pubbliche. I lavori di manutenzione della rete ferroviaria finiti al centro delle indagini, condotte dal Gico (Gruppo investigazione criminalità organizzata), riguardano diverse regioni e in prevalenza Lombardia, Veneto, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

In un comunicato, il procuratore facente funzione di Milano, Riccardo Targetti, scrive che alcuni "componenti" dell'associazione per delinquere, che avrebbe messo le mani sui lavori di "armamento e manutenzione della rete ferroviaria italiana", hanno "agevolato la 'ndrina, facente capo alla 'locale' di Isola Capo Rizzuto, contribuendo al mantenimento finanziario dei detenuti e dei loro familiari" e "procurando falsi contratti di assunzione per far ottenere benefici premiali a soggetti colpiti da provvedimenti giudiziari".