Monza, chiude la storica libreria Feltrinelli: affitto insostenibile

Non solo non ci saranno i libri, ma anche tanta musica, strumenti, spartiti, dischi, dvd, ma anche eventi, incontri letterari e con artisti e iniziative rivolte a un nuovo pubblico, da quello giovanissimo dei manga a quello dei rapper

"Grazie per questi 14 anni insieme. Il 20 febbraio la Feltrinelli saluta la città di Monza confidando che si tratti di un arrivederci". Lo storico mediastore di via Italia si è affidato a un poster per congedarsi dai suoi lettori. Come riporta Il Giorno, dopo 14 anni di attività, la libreria subentrata a un altro marchio storico, la Ricordi, nei locali dell’ex Frette, a un passo dalla Rinascente, abbassa la saracinesca. La trattativa con la proprietà non è andata a buon fine e quindi la Feltrinelli andrà via.

Addio alla Feltrinelli

