Donna morta da sola a Como, il sindaco: "Partecipiamo al funerale"

Marinella Beretta è morta da sola in casa a Como ed è stata ritrovata dopo oltre due anni. La data dell'ultimo addio non è stata ancora fissata, ma il sindaco - come riporta il Corriere della Sera - ha fatto un appello alla città perché si stringa attorno alla donna almeno nel momento dei funerali. "Dobbiamo diventare noi i suoi familiari e partecipare nei limiti del possibile alle esequie – dice Mario Landriscina -. Deve essere un momento di riflessione su un esempio di solitudine che deve indurci davvero a migliorare e a cambiare certe dinamiche". Intanto, la procura di Como ha disposto gli accertamenti necessari per fare chiarezza sulla morte di Marinella, che risale probabilmente alla fine del 2019. La donna è stata quasi certamente stroncata da un malore improvviso e non sarebbe riuscita neppure a chiedere aiuto.

Le parole del sindaco

"Questa è una vicenda dolorosa che merita grande considerazione e riflessione – dice il sindaco di Como -. Mi ha lasciato molta amarezza. Abbiamo guardato le carte per vedere se la donna fosse nota al Comune e se avessimo commesso negligenze imperdonabili. Non è così, anche se questo non mi solleva rispetto a quello che è successo. Ora dobbiamo starle vicino almeno nel momento in cui lascerà questa terra che ha vissuto evidentemente in solitudine. Si tratta di una tragedia accaduta in un contesto complicato dalla pandemia, da una città chiusa e isolata. Chissà quanto ha sofferto questa donna. Ora è il momento di dare una testimonianza e invito la città a essere presente".