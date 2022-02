Incidente sulla A7 nel Pavese, scontro tra due tir e un'auto

Incidente lungo l'autostrada A7 Milano-Genova, in direzione del capoluogo lombardo, in provincia di Pavia. Due tir e un'auto sono rimasti coinvolti in uno scontro avvenuto nella tarda mattinata di oggi. E' stato chiuso temporaneamente al traffico il tratto in direzione Nord tra i caselli di Casei Gerola (Pavia) e Gropello Cairoli (Pavia). Non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi incidentati.