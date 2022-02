Incidente sul lavoro a Desio, crolla il braccio di una gru: due feriti

Due giardinieri, di 49 e 57, hanno riportato traumi e fratture ma non sarebbero in pericolo di vita

Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Desio, in provincia di Monza. Due giardinieri, di 49 e 57 anni, sono rimasti feriti dopo essere precipitati a causa del cedimento del braccio di una gru. Entrambi hanno riportato traumi e fratture ma non sarebbero in pericolo di vita. Il 49enne ha riportato un trauma toracico ed è ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza, mentre il suo collega ha riportato traumi al volto e al bacino ed è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il cestello elevatore, su cui i due giardinieri erano impegnati in lavori di potatura, si è rovesciato dopo il crollo del braccio meccanico della gru, facendoli precipitare da un'altezza di sei metri.