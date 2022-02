Melzo, arrestati ladri seriali d'appartamento con passaporti falsi

I tre sono stati identificati a seguito di un blitz in un appartamento segnalato come base logistica di un gruppo di ladri

Tre giovani di 28 anni sono stati arrestati dalla polizia a Melzo (Milano), perché sospettati di decine di colpi messi a segno in abitazioni in provincia di Monza. I tre inoltre, rimpatriati in Albania nel 2021 dopo numerosi arresti, sono accusati di essere rientrati Italia con passaporto falso.

Le indagini

I tre sono stati identificati a seguito di un blitz in un appartamento segnalato come base logistica di un gruppo di ladri. All'interno sono stati ritrovati vari orologi di pregio, cellulari e gioielli. In alcuni armadi la Polizia ha trovato un arsenale per scassinare casseforti: flessibili per tagliare il metallo, un divaricatore idraulico per divellere le porte blindate, tre piedi di porco, brugole, guanti, due apparati ricetrasmittenti di bassa frequenza e un trapano elettrico a batteria.