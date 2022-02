Milano, disponibili 300 posti di lavoro nell'edilizia: domani open day

L'iniziativa si tiene al termine della campagna di comunicazione voluta da Esem-Cpt, in collaborazione con il Comune di Milano e con i gestori delle case popolari del quartiere San Siro, Aler ed MM, che ha permesso di raggiungere un centinaio di persone interessate ad iniziare percorsi di formazione per essere assunti nel settore

Sono almeno 300 a Milano i contratti di lavoro immediatamente attivabili nel settore dell'edilizia. Lo ha sottolineato in una nota il Comune che per il 5 febbraio ha patrocinato un open day organizzato da Esem-Cpt, l'organismo bilaterale paritetico che si occupa di formazione e sicurezza promosso da Assimpredil Ance, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil. L'appuntamento è alle 10, presso la sede dell'ente in via Newton 3.

L'open day a Milano

All'iniziativa parteciperanno gli assessori Alessia Cappello (Politiche del Lavoro) e Pierfrancesco Maran (Casa), insieme al Presidente di Esem-Cpt Luca Cazzaniga, alla Presidente di Assimpredil Ance Regina De Albertis e al vicepresidente Luca Botta, a Katiuscia Calabretta di Fillea CGIL, Enrico Vizza di Feneaul UIL e Alem Gracic di Filca CISL. L'open day si tiene al termine della campagna di comunicazione voluta da Esem-Cpt, in collaborazione con il Comune di Milano e con i gestori delle case popolari del quartiere San Siro, Aler ed MM, che ha permesso di raggiungere un centinaio di persone interessate ad iniziare percorsi di formazione per essere assunti nel campo dell'edilizia. I partecipanti, che hanno iniziato ad affrontare i colloqui per accedere alla formazione, riceveranno tutte le informazioni sulle opportunità offerte dal settore.