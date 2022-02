Nembro, stanno meglio i due carabinieri accoltellati durante controllo

Stanno meglio i due carabinieri di 24 e 26 anni che ieri sera, a Nembro, sono stati accoltellati durante un servizio antidroga. I due militari sono ancora ricoverati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Entrambi sono in servizio alla stazione di Albino da tre anni: uno è stato colpito da una coltellata al torace sinistro e l'altro al bicipite sinistro da un marocchino, già noto per la sua attività di spaccio nella zona, che si è dileguato a piedi e che è tuttora ricercato.

Le ricerche

Si tratta comunque di un volto noto ai militari e per la sua cattura potrebbe essere questione di ore. I due carabinieri attorno alle 20 di ieri sera erano in servizio in borghese con altri due colleghi, pure in borghese, per l'operazione pianificata per combattere lo spaccio nella zona di un sottopasso ciclopedonale della periferia della cittadina della Valle Seriana. Altri due militari di pattuglia, e dunque in divisa, erano in zona. Immediato l'allarme e i soccorsi.