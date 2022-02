Castelmella, muore dopo lite in casa: arrestato il figlio

Il ragazzo era agli arresti domiciliari in un'altra abitazione ed è andato a casa del padre con il quale ha avuto un acceso diverbio. È accusato di omicidio preterintenzionale ed evasione

Un uomo è morto a Castelmella, in provincia di Brescia, dopo un litigio in casa con il figlio. Quest'ultimo è stato arrestato per omicidio preterintenzionale.

La vicenda

A quanto si è appreso, il ragazzo era agli arresti domiciliari in un'altra abitazione ed è andato a casa del padre con il quale ha avuto un acceso diverbio. Oltre che per omicidio, ipotesi che dovrà essere valutata dopo le indagini e l'autopsia disposta dal pubblico ministero Alessio Bernardi, è accusato anche di evasione.