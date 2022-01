Covid Lombardia, il bollettino: 5.417 casi. I ricoverati sono 3.267

Aumentano di 12 le persone ricoverate in ospedale nei reparti ordinari (per un totale di 3.016), mentre diminuiscono i pazienti nei reparti di terapia intensiva (meno tre, per un totale di 251)

A fronte di 60.309 tamponi sono 5.417 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività che scende ancora e si attesta all'8,9% (ieri era al 9,8%).

Il bollettino

Aumentano di 12 le persone ricoverate in ospedale nei reparti ordinari (per un totale di 3.016), mentre diminuiscono i ricoverati nei reparti di terapia intensiva (-3 per un totale di 251). Sono invece 76 le persone morte per Covid nelle ultime 24 ore per un totale di decessi dall'inizio della pandemia di 37.184.

I dati nelle province

Per quanto riguarda le province la più colpita è quella di Milano con 1.799 casi, di cui 784 a Milano città, seguono Varese con 699 casi, Brescia con 673, Bergamo con 484, Como con 402, Monza e Brianza con 329, Pavia con 318, Mantova con 177, Cremona con 144, Lecco con 95, Lodi con 67 e Sondrio con 43.