Briosco, minaccia i carabinieri: denunciato 49enne

L'uomo è stato fermato e trovato in possesso di un coltello, “se me lo sequestrate vi scanno, vi sparo”, ha detto ai militari

Ha minacciato i carabinieri durante dei controlli: "Se mi sequestrate il coltello vi scanno, vi sparo in testa!", per questo è stato denunciato a Briosco (Monza e Brianza) un 49enne con precedenti. È accaduto ieri, quando i carabinieri della Stazione di Giussano durante un posto di controllo, hanno fermato un'auto con a bordo un 49enne catanzarese, pregiudicato per svariati reati in materia di armi, stupefacenti e contro la persona. L'uomo aveva con sé un coltello e ha cominciato a minacciare i carabinieri. Questi hanno quindi sequestrato l'arma bianca e lo hanno denunciato per minaccia contro un pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti a offendere.