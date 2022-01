Bergamo, cinque escursionisti soccorsi in Val Brembana

Nella giornata di ieri il Soccorso alpino ha prestato aiuto, in tre diversi interventi, a cinque escursionisti nella valle Brambana, nel Bergamasco. La prima chiamata è arrivata poco prima delle 13,30 da Foppolo, dove due persone, residenti nella Bassa bergamasca, si trovavano in difficoltà sul canale Ovest del Monte Toro. Erano incrodati e non riuscivano a sbloccarsi. Sono intervenuti otto tecnici del Soccorso alpino e l'elisoccorso di Como di Areu, con cui sono stati recuperati. L'intervento è finito alle 14.

Gli altri interventi

Pochi minuti dopo, i tecnici cono intervenuti a Mezzoldo per soccorrere una ragazza bresciana che, salendo sul Monte Cavallo, aveva perso l'orientamento, finendo in una zona impervia. La terza chiamata riguardava tre escursionisti, due ragazze e un ragazzo, nel territorio di Valtorta. Si trovavano lungo il sentiero 101, dal passo del Toro verso il rifugio Grassi: erano illesi ma non erano in grado di proseguire. Le squadre li hanno raggiunti e aiutati a scendere. L'intervento è finito in serata.