Incidente stradale tra mezzi pesanti nel Cremonese, cinque feriti

Cinque feriti in un incidente avvenuto a Soncino, nel Cremonese, lungo la ex Statale di Orzinuovi. Secondo quanto ricostruito, un autoarticolato ha perso il semiasse e il suo bilico ha violentemente impattato contro un camion proveniente dalla direzione opposta. Coinvolte a catena anche due auto. L'incidente è avvenuto nel tratto che attraversa Soncino poco prima dello svincolo per Torre Pallavicina, al confine tra le province di Cremona e Brescia.

Un ferito grave

Il più grave dei feriti è un cinquantenne che ha subito l'amputazione della gamba e che è stato portato d'urgenza in ospedale. Sul posto i carabinieri di Romanengo e Camisano, la polizia stradale, i vigili del fuoco, la Croce Verde di Soncino e Orzinuovi e la Croce Rossa di Crema.