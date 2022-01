Milano, blitz della finanza contro pirateria su pay tv: 20 indagati

Una serie di perquisizioni sono state effettuate in un'inchiesta della Procura di Milano, condotta dalla guardia di finanza, contro la "pirateria audiovisiva tramite IPTV". Venti gli indagati per violazione della legge sul diritto d'autore e in Campania, in particolare, è stato individuato l'amministratore "di una struttura denominata Cybergroup" molto nota nel mondo della pirateria per la diffusione illegale dei palinsesti delle pay TV. Con il blitz, che è il seguito di un'altra operazione del 2020, è stato inibito l'accesso a piattaforme usate da oltre 500mila utenti. Da quanto trapela, anche l'amministratore del "CyberGroup", 25 anni, è stato perquisito dalla finanza in provincia di Salerno, zona di cui è originario, anche se, da quanto si è appreso, vive a Dubai anche perché ha incassi illeciti molto alti proprio perché sarebbe un noto produttore di 'pezzotti', ossia i sistemi che permettono agli utenti di guardare senza abbonamento i contenuti delle pay tv.

Sky: "Pieno sostegno alla finanza contro la pirateria"

Sky accoglie con favore l'operazione della guardia di finanza contro la pirateria. "La guardia di finanza ha il pieno sostegno di Sky nella sua attività di contrasto alla pirateria audiovisiva e accogliamo con favore l'operazione di oggi, l'ultima di una serie di azioni sempre più efficaci volte a porre fine a questo fenomeno illegale. La pirateria audiovisiva non solo finanzia la criminalità organizzata e colpisce negativamente le industrie creative, ma comporta anche rischi reali per gli utenti finali", commenta l'azienda in una nota.