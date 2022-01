Pedone travolto da tir sulla A4 nel Bresciano, grave 59enne

Un 59enne è stato investito da un camion mentre stava camminando sull'autostrada A4 tra Ospitaletto e Brescia Ovest, in direzione di Venezia.

L'incidente

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente e il motivo per cui l'uomo camminasse in autostrada. Sul posto è arrivato il personale del soccorso che l'ha portato in elicottero agli Spedali Civili, dove ora è ricoverato in gravi condizioni. Illeso e sotto choc l'autotrasportatore.