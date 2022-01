Covid, a Milano prima scuola pubblica con punto tamponi

L'istituto Thouar Gonzaga di Milano è il primo istituto scolastico pubblico del capoluogo lombardo che ha attivato il punto tamponi a scuola. Parte da oggi, infatti, l'effettuazione di tamponi gratuiti in accordo tra questa scuola e le famiglie con le farmacie del territorio. Si tratta di tamponi antigenici gratuiti previsti dal sistema di tracciamento scolastico (sorveglianza con testing T0 e T5; testing obbligatorio dopo quarantena per contatti scolastici). I test si effettuano nel cortile della scuola primaria di via Gentilino e sono riservati esclusivamente agli alunni e al personale scolastico dell’Istituto Comprensivo Thouar Gonzaga (che comprende tre scuole primarie e una secondaria di primo grado). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

La dirigente: "I negativi entrano in classe, i positivi vanno a casa"

"Le famiglie che stanno sottoponendo i bambini al test di fine quarantena aspettano l'esito del tampone: i bambini negativi entreranno direttamente in classe. I positivi tornano a casa. Oggi rientrano otto classi dalla quarantena su un totale di 30 classi delle due scuole primarie dell'istituto. Cosa prevedo nei prossimi giorni? Non è facile. Riceviamo email di segnalazioni quotidianamente, weekend inclusi", ha detto la preside, Adriana Colloca, a Sky TG24.