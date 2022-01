Milano, danneggia auto e cerca di rubare in una casa: arrestato

Gli agenti di polizia sono intervenuti in piazza Selinunte dopo aver ricevuto la segnalazione di un ragazzo che armato di piccone stava sfondando i finestrini di alcune auto in sosta. Poi il giovane è stato rintracciato in via Morgantini, sempre in zona San Siro, dove stava usando il piccone per entrare in un appartamento

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di aver danneggiato alcune auto in strada e aver provato a entrare in un'abitazione in zona San Siro. È accusato di furto in abitazione aggravato.

La vicenda

Gli agenti di polizia sono arrivati sul posto alle 13.20 per la segnalazione di un uomo che, armato di piccone e con addosso una pettorina retroriflettente, stava sfondando i finestrini di alcune auto in sosta. Poi il giovane, di origini egiziane, è stato rintracciato in via Morgantini, sempre in zona San Siro, dove stava usando il piccone per entrare in un appartamento. Oltre alla pettorina, addosso al ragazzo gli agenti hanno trovato anche un coltello.