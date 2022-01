Como, treno investe auto a passaggio a livello: un morto

È di un morto e di un ferito il bilancio dell'incidente accaduto questa mattina alle 8:55 quando un treno ha investito un'auto in prossimità di un passaggio a livello tra le stazioni di Merone ed Erba, in provincia di Como. Non c'è stato niente da fare per l'uomo alla guida della macchina, 57anni, mentre un altro uomo di 24 anni è rimasto ferito ma sembra in modo non grave. La circolazione tra Milano Cadorna e Merone - informa Trenord - è regolare, da Merone è stato istituito un servizio di bus sostitutivo.

La ricostruzione dei fatti

Il conducente - o a causa di un improvviso malore oppure perché abbagliato dal sole - non ha notato le sbarre abbassate ed è transitato sul passaggio a livello proprio mentre stava passando il treno 1617 partito da Milano Cadorna alle 7.39 e diretto ad Asso. L'impatto è stato violento e l'auto, una Fiat Bravo, è stata rimbalzata sulla carreggiata. Il conducente è morto sul colpo.