Milano, morto l'uomo accoltellato dal figlio ad Opera

È morto all'ospedale Policlinico di Milano l'uomo di 84 anni accoltellato insieme alla moglie in casa a Opera dal figlio 28 enne, con disturbi psichici. L'anziano era ricoverato dal 7 gennaio scorso. Lo hanno reso noto i Carabinieri. Il giovane, che era stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, si trova in carcere a San Vittore. La madre è tuttora ricoverata in prognosi riservata presso l'ospedale Humanitas di Rozzano.