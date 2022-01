Milano, chiudono i locali Starbucks di Turati e Porta Romana

Il primo avrebbe dovuto riaprire il 22 novembre dopo una rapida ristrutturazione, ma così non è stato. Stessa sorte anche per il secondo. In città restano aperti i punti vendita di Cordusio, corso Vercelli, via Durini, via Restelli, Garibaldi e stazione Centrale

È un momento di crisi quello che Starbucks, colosso del caffè americano, sta vivendo a Milano. Nel capoluogo lombardo, infatti, sono stati chiusi i locali della nota catena a Turati e a Porta Romana. Come riporta il Corriere della Sera, il primo avrebbe dovuto riaprire il 22 novembre dopo una rapida ristrutturazione ma così non è stato. Stessa sorte anche per il secondo. In città restano dunque aperti i punti vendita di Cordusio, corso Vercelli, via Durini, via Restelli, Garibaldi e stazione Centrale.

La crisi causata dalla pandemia

Le chiusure sembrano essere la conseguenza della difficile situazione in cui è venuta a trovarsi Starbucks Italy. La catena - riporta ancora il quotidiano - nel 2019 ha realizzato 11 milioni di ricavi, in calo addirittura del 44,28% (6,18 milioni) nel 2020 a causa della pandemia. A Milano, Starbucks ha investito più di 50 milioni solo per l’apertura della torrefazione nel vecchio Palazzo delle Poste a Cordusio. Dopo le infinite code viste in occasione dell’apertura, l’entusiasmo per il caffè americano e il frapuccino si è presto spento e i milanesi hanno continuato a prediligere l’espresso di alta qualità.