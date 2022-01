Milano, all'Osservatorio Fondazione Prada la mostra 'Role play'

Alla Fondazione Prada arriva “Role Play”, dal 19 febbraio al 27 giugno 2022 nella sede di Osservatorio a Milano. La mostra, curata da Melissa Harris, include una selezione di fotografie, video e performance di 11 artisti internazionali.

Il tema

Mettendo in discussione le metafore di genere, gli stereotipi, il senso del luogo e le prospettive future, gli artisti di “Role Play” si interrogano sulla nozione di individualità esplorando i processi di ricerca, proiezione e creazione di possibili identità alternative. Tra gioco di ruolo, creazione di alter ego e la proliferazione di sé.

Gli artisti

“Role Play” include opere degli artisti Meriem Bennani, Juno Calypso, Cao Fei, Mary Reid and Patrick Kelley, Beatrice Marchi, Darius Mikšys, Narcissister, Haruka Sakaguchi & Griselda San Martin, Tomoko Sawada, Bogosi Sekhukhuni e Amalia Ulman in un’installazione luminosa concepita dall’agenzia creativa Random Studio per i due piani espositivi di Osservatorio.

La mostra arriverà anche a Tokyo, negli spazi di Prada Aoyama, con opere di Juno Calypso, Beatrice Marchi, Haruka Sakaguchi e Griselda San Martin, Tomoko Sawada e Bogosi Sekhukhuni. Prada presenterà questo secondo progetto espositivo a Tokyo dall'11 marzo al 20 giugno 2022, con il supporto di Fondazione Prada.