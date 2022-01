Due auto in fiamme in centro a Pavia, avviata indagine

Due auto sono state completamente distrutte dalle fiamme la scorsa notte, verso le 4.30, in Corso Garibaldi, nel centro storico di Pavia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare l'incendio. Ed è stata avviata un'indagine per stabilire le cause del rogo, che ha anche svegliato alcuni residenti della zona. Il fuoco si è sviluppato vicino all'Istituto scolastico delle Canossiane, a un ufficio postale e a un edificio che ospita alcuni servizi del Comune.