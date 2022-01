Dervio, ubriaco ha incidente in auto: il sindaco pubblica il video

Un incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 gennaio a Dervio, in provincia di Lecco. Lo riporta il sindaco Stefano Cassinelli che ha pubblicato il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza sui social.

L'incidente

Nelle immagini si vede prima un uomo sdraiarsi per strada sull'asfalto, con un amico che lo aiuto più volte a rialzarsi. Poi l'uomo, che a stento si regge in piedi, "è salito in auto andando sulla corsia sbagliata per circa 200 metri fino a schiantarsi contro un albero e abbattendo un cartello stradale", spiega il sindaco. Il primo cittadino riporta inoltre che il protagonista dell'episodio "non si è fatto male e soprattutto nessuno lo ha investito mentre stava sdraiato sulla provinciale", così come "nessuno è stato colpito dall'auto contromano o mentre si ribaltava".

Le parole del sindaco

"Pubblicare questo video - spiega il sindaco in un lungo post - serve a far capire quello che succede nelle strade, serve a far capire che un attraversamento pedonale protetto può salvare una vita, serve a far capire che gli autovelox sono dei deterrenti, serve a far capire che ogni strumento di controllo è necessario anche se sembra non bastare mai. Serve anche a far capire quello che purtroppo accade sulle strade perchè gli incidenti succedono ma quando ci si mette alla guida in tali condizioni si può uccidere". "Qui il problema - conclude - non è un goccio di alcol, il problema è mettersi alla guida in quelle condizioni e rischiare la vita propria e di altri innocenti".