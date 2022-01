Incidente nel Pavese, auto si ribalta lungo la A7: due feriti

L'uomo e la donna stavano viaggiando in direzione Milano, nel tratto compreso tra i caselli di Gropello Cairoli e Bereguardo, quando, per cause ancora da accertare, la vettura ha sbandato e si è ribaltata

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto oggi pomeriggio, alle 15.30, lungo il percorso pavese dell'autostrada A7 Milano-Genova. L'uomo e la donna, residenti in provincia di Varese, stavano viaggiando su un'auto lungo la carreggiata Nord, in direzione Milano, nel tratto compreso tra i caselli di Gropello Cairoli (Pavia) e Bereguardo (Pavia) quando, per cause ancora da accertare, la vettura ha sbandato e si è ribaltata.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti subito gli operatori del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto le due persone dall'abitacolo grazie all'utilizzo di una cesoia. I feriti sono stati subito trasportati in ospedale, uno in ambulanza è l'altro con l'elisoccorso. La più grave è la donna, ricoverata al San Matteo, mentre per l'uomo che era con lei in auto le condizioni appaiono meno preoccupanti. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa nel tratto dove è avvenuto l'incidente, per permettere le operazioni di soccorso.